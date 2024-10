Non accenna a placarsi la situazione di criticità in cui versa la cardiologia del San Francesco. L'ultimo caso riguarda la mancata nomina di un direttore facente funzioni presso il reparto dell'ospedale di Nuoro. A chiedere lumi sulla vicenda è Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico e primo firmatario di una interpellanza presentata in queste ore alla Regione, sottoscritta da tutto il gruppo dem.

“Come se non bastasse la mancata copertura del fabbisogno necessario di medici cardiologi e tutte le altre problematiche irrisolte, da oltre un mese la cardiologia del San Francesco è orfana del direttore – spiega Deriu –. Allo stato attuale, infatti, non risulta nominato alcun direttore facente funzioni, nonostante il bando sia scaduto da diverso tempo e le dimissioni del precedente direttore siano avvenute in data 25 ottobre 2021”.

“Si tratta dell'ennesima situazione di criticità riguardante la cardiologia dell’ospedale di Nuoro – prosegue l'esponente del PD –. I problemi, anziché calare, aumentano e si sovrappongono, creando un pericoloso congestionamento dell'intero reparto e non solo”. Problematiche già poste all’attenzione del Presidente della Regione e dell'Assessore alla sanità con tre interrogazioni (n. 895/A, 1018/A e 1267/A) e con un'interpellanza (n. 161/A) presentate, alcune nei mesi scorsi altre recentemente, dallo stesso Deriu e dai consiglieri del PD.

“Ritengo doveroso che la Regione, oltreché occuparsi delle altre problematiche irrisolte dell'ospedale di Nuoro, spieghi i motivi della mancata nomina di un direttore facente funzioni presso la cardiologia del San Francesco. La presenza di un direttore – conclude Roberto Deriu –, vale a dire una figura in grado di gestire un reparto in gravissima difficoltà, è quanto meno auspicabile. Per non dire vitale”.