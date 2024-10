In Sardegna

E' crollato alla Scuola Elementare di Nuoro il tetto dell'ambiente destinato all'accoglienza. La scuola era chiusa, il solaio ha in parte tenuto il cedimento e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Non è la prima volta che a Nuoro si verifica qualcosa del genere: nel 2010 ci fu un crollo alla Scuola Media