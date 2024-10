“Vi informo che sono stati individuati due nuovi casi di Covid 19 in città. Si tratta di due familiari che sono entrati in contatto con l’uomo proveniente dalla Spagna che è risultato positivo sintomatico. A dare comunicazione è l’ATS che ha attivato tutte le procedure per l'isolamento domiciliare dei nuovi pazienti”.

Così il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.

“La situazione è sotto controllo – ha sottolineato il primo cittadino - al momento si sta procedendo ad ulteriore ricerca dei possibili soggetti entrati in contatto con il paziente positivo al Covid. Anche in questo caso l’ATS ha prontamente informato il Comune affinché possa attivare il protocollo speciale per ciò che concerne la raccolta dei rifiuti porta a porta nel domicilio dei pazienti in isolamento. Ai nostri concittadini rinnovo gli auguri per una rapida e completa guarigione, si raccomanda il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo corretto delle mascherine”.

Ragazzo positivo a Nuoro. È rientrato martedì da Barcellona e accusato sintomi riconducibili al virus che in questo ultimo periodo sta allarmando in particolare anche la Catalogna.

"Siamo molto preoccupati", ha detto negli scorsi giorni il portavoce dell'Istituto epidemiologico spagnolo, Fernando Rodríguez Artalejo. "Se i focolai in Catalogna, la regione di Aragona e i Paesi Baschi non saranno controllati subito e in minuziosamente ci ritroveremo in una situazione molto complicata".

Il ragazzo si trovava a Barcellona per motivi di lavoro.