"Il Partito Democratico è contro la giunta Soddu e, fino a che il sindaco non se ne andrà, proseguirà coerentemente e pubblicamente ad opporsi ad un'amministrazione inefficiente, confusa, improvvisata e priva di visione come l'attuale".

Così in una nota Giovanni Mossa, Natascia Dadea e Carlo Prevosto, consiglieri comunali dem, rispondono alle indiscrezioni secondo cui sarebbe in corso un avvicinamento tra il Pd, ora all'opposizione, e il sindaco Andrea Soddu, per consentire a quest'ultimo di portare avanti la legislatura. Si vociferava infatti il primo cittadino, che nell'ultimo anno ha perso diversi pezzi della sua maggioranza ed è uscito sconfitto dalle elezioni regionali dove era candidato nelle liste di Progetto Sardegna, sarebbe in trattative con il consigliere regionale dem Roberto Deriu affinché venga stabilito un nuovo equilibrio in Consiglio che garantirebbe la sopravvivenza dell'amministrazione.

"Il progetto del Pd è il Campo Largo - sottolineano i tre consiglieri - in cui sono comprese tutte le forze che hanno cooperato alla vittoria della presidente Alessandra Todde, quindi non Soddu, animatore del fallimento elettorale e politico di Soru. I problemi di Nuoro non sono affrontabili dal sindaco Soddu e dalla sua vecchia compagine, in evidente crisi di consenso e di idee. Sarebbe giusto e opportuno che Andrea Soddu lasciasse finalmente la città libera di esprimere una nuova esperienza amministrativa dimettendosi, tutto il resto è fantapolitica", concludono.