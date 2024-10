E' stata riparata la condotta dell'acqua difettosa che in mattinata ha creato non pochi disagi alla popolazione di Nuoro.

Dopo la crisi idrica che ha interessato la città ad agosto, in tanti, alla notizia di un nuovo guasto legato ad Abbanoa, avevano temuto di dover vivere ancora giornate difficili. L'erogazione del servizio è stata temporaneamente sospesa nei quartieri ad ovest del capoluogo barbaricino dopo che nella notte si era rotta in un punto la condotta di alimentazione del serbatoio di Biscollai, in località Tanca e S'Ena.

Per garantire l'approvvigionamento di acqua negli ospedali, monitorato il livello del serbatoio, era stata decisa la chiusura dell'alimentazione idrica nelle zone di Città Giardino, Città Nuova, Ugolio, Biscollai e Prato Sardo.

A fine mattinata Abbanoa ha però riparato la condotta ripristinando la regolarità del servizio.