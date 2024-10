La Provincia di Nuoro esprime forte preoccupazione a seguito dell'annuncio di chiusura del Supermercato Conad di Prato Sardo e del conseguente licenziamento di 20 lavoratori.

"La chiusura di un'altra importante attività commerciale del territorio è il chiaro segnale della mancanza di programmazione su scala regionale. Conad infatti ha da pochi anni acquisito la catena del Pellicano e non si capisce come in un così breve lasso di tempo abbia deciso di chiudere e licenziare ben 20 lavoratori.

A dichiararlo preoccupata è l'Assessore provinciale al Lavoro Claudia Simula che ritiene opportuno affrontare la questione esaminando nel dettaglio la programmazione, le attività e gli impegni futuri, al di là dei dati legati alla crisi che colpisce drammaticamente la provincia, causando forti ripercussioni su tutte le attività commerciali del territorio.

"A tal proposito - ha sottolineato l'assessore Claudia Simula - abbiamo ritenuto opportuno convocare un incontro urgente con il responsabile regionale della catena Conad, Michele Orlandi, finalizzato a discutere ed esaminare nel dettaglio la situazione, in particolare quella di Pratosardo, e valutare la reale prospettiva degli altri punti vendita Conad presenti nel territorio provinciale, oltre che le azioni future da portare avanti a tutela dell'occupazione, in vista di eventuali prossime decisioni riorganizzative del settore".

All'incontro, che si terrà in Provincia entro questa settimana, saranno invitati a partecipare anche le organizzazioni sindacali del territorio.