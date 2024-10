È già caccia aperta alle due misteriose coppie di scambisti (di Nuoro e Siniscola, sostengono i produttori) che hanno accettato di girare un film amatoriale hard dal titolo inequivocabile “Le Porno sposine di Nuoro e Siniscola”.

Nonostante il dvd entri in distribuzione tra una settimana, i curiosi si scatenano per scoprire l'identità della coppia nuorese, lei 32 anni impiegata e lui 35 enne operaio, con la disponibilità di una casa vacanze ad Orosei. Casa dove sarebbero state girate le quattro scene del film porno.

Stessa dinamica che si è innescata a Siniscola, paese in cui risiederebbe l'altra coppia autrice delle evoluzioni amorose, formata da una casalinga 32enne e da un commerciante di 35 anni. Una caccia pericolosa visto che, già in altre occasioni, le voci senza fondamento hanno creato non pochi problemi a ignari cittadini.

Lo ricorda anche l'edicolante nuorese di viale Repubblica, dove sarà in vendita il dvd. «Un'altra volta tutti indicarono una commerciante nuorese, assolutamente estranea ai fatti come attrice di un video hard. Questa volta i protagonisti hanno girato le scene gratuitamente, la casa editrice ha solo sborsato poche centinaia di euro per l'uso della location pagando l'affitto della casa. I protagonisti indossano delle mascherine, il resto è riconoscibile».

Il caso non lascia indifferente la Chiesa. «Su temi come questo - dice il parroco di Santa Maria Gabriella, don Pietro Borrotzu - noto una mancanza di prudenza, una avventatezza che non so spiegare. È una vocazione al suicidio. Non so se la crisi economica stia drogando in maniera tale da impedire di usare il cervello, ma la mancanza di prudenza rischia di costare caro».