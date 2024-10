Le voci del Coro Ortobene di Nuoro si intrecciano in un unico sentire e danno vita a un canto che scava nei sentieri di una tradizione consolidata. Tra note musicali e versi di poesia, il 15 marzo si rinnova l’appuntamento con la Rassegna corale Canti dall’Ortobene, ideata dal sodalizio nuorese diretto dal maestro Alessandro Catte, coordinatore artistico dell’evento.

Il Teatro Eliseo ospiterà l’iniziativa che nel corso degli anni, grazie all’importante valore culturale, è diventata un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. La VI edizione di Canti dall’Ortobene ha come titolo “E’ inverno: storie e leggende…”. Il tema conduttore che guiderà l'evolversi della serata vedrà protagoniste le voci del Coro Bachi Sulis di Aritzo, del Coro Zente Sarda di Ovodda e quelle della sezione A.N.A. del Nugoro Amada. L’attrice Gisella Vacca sarà la voce narrante di quei canti che ancora una volta scandiranno i passaggi del tempo, nel segno di un racconto che scioglie l'intreccio.

Un doveroso omaggio sarà reso a Bobore Nuvoli, recentemente scomparso, primo direttore del Coro Ortobene, il quale ha saputo scolpire, con chiave innovativa, lo spirito di una tradizione diventata punto di riferimento per tanti. Durante la serata verrà assegnato anche il VI Premio Ortobene, un riconoscimento indirizzato a coloro che si sono distinti per il lavoro di studio e impegno, favorendo la conoscenza, l’evoluzione e la divulgazione della coralità di scuola nuorese.