Due auto in fiamme nella notte in viale Repubblica a Nuoro, dove intorno alle 3 è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

I mezzi in sosta, di proprietà di due residenti, hanno subito ingenti danni. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche una unità radiomobile dei Carabinieri di Nuoro per i rilievi di propria competenza.