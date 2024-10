Ecco le cose che mi fanno stare male. Il ragazzo della foto si trova nel P.S. dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro dalle 15 e ancora attende di essere sottoposto a visita. Non è stato possibile farlo adagiare in una barella perché, stando a quanto riferito da alcuni operatori sanitari ai suoi genitori, non ce ne sono di disponibili".

E' quanto denuncia Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, condividendo sui social la foto-testimonianza del giovane, disteso in alcune sedie del pronto soccorso. "Lo stesso ragazzo - racconta Arca - martedì scorso è arrivato nel medesimo P.S. alle 12:45 ed è stato mandato a casa alle 3:15 del giorno successivo, dopo che i medici gli hanno diagnosticato una polmonite".

"Questo doveva vedere il Sottosegretario Andrea Costa quando qualche giorno fa ha visitato il nostro Ospedale “San Francesco”. Naturalmente la responsabilità di tutto ciò non è da attribuire ai pochissimi medici - conclude il primo cittadino -, che tanto già fanno, ma a un sistema sanitario che deve essere completamente ristrutturato".