Due donne ferite, ma fortunatamente in maniera non grave. Questa mattina, sulla rampa di accesso che dall'uscita di Nuoro porta alla ss 389, una Ford Fiesta con a bordo due donne si è scontrata con un autobus di linea dell'Arst, diretto a Sorgono.

A ridosso di una curva, forse a causa dell'asfalto bagnato e scivoloso per via della pioggia, uno dei due mezzi ha perso aderenza andando ad impattare con quello che procedeva in senso contrario.

Ad avere la peggio le due occupanti dell'auto, due sorelle, che sono state traportate dal 118 al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro con diverse contusioni, dopo che i Vigili del fuoco erano intervenuti per estrarle dall'abitacolo, poiché le portiere del mezzo erano rimaste bloccate nell'urto.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia stradale di Nuoro. Nel mezzo di linea, fortunatamente, non si è registrato alcun ferito fra conducente e passeggeri.