L’incidente si è verificato nella giornata di ieri in via Piemonte a Nuoro.

Un'auto con tre persone a bordo, per cause da accertare, è uscita di strada finendo la propria corsa contro un muro e di conseguenza contro la tubazione del gas cittadino.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che anche in questo caso ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e della rete del gas. Tutte le persone interessate dall’incidente sono state assistite dal 118 e trasportate all'ospedale di Nuoro per accertamenti. Sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale.