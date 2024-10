Erano circa le 4 del mattino quando nella via Mannu, nel centro di Nuoro, un ordigno ha fatto esplodere la Honda Jazz intestata alla moglie del presidente dell'ordine degli avvocati Priamo Siotto.

Il boato è stato avvertito in tutta la zona. I due coniugi non si trovavano in città.

Sul caso indagano gli uomini della polizia della Questura di Nuoro.