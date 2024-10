Erano quasi scoccate le 17 a Nuoro quando un commando armato e composto da 10 persone ha preso d’assalto la sede della Cooperativa Vigilanza Sardegna.

Secondo le prime indiscrezioni il bottino sarebbe di 10 milioni di euro.

Sono bastati pochi minuti ai malviventi per puntare le armi contro gli agenti, svaligiare un blindato appena rientrato in sede, prendere un ostaggio e scappare a tutta velocità lungo la strada statale 389 che da Nuoro porta in Ogliastra.

Il commando è arrivato davanti alla sede della Cooperativa Vigilanza Sardegna a bordo di due auto. Il blindato arrivava da Cagliari.

Si sono vissuti attimi di terrore e di grande paura.

L’ostaggio è stato lasciato poco dopo la fuga.

Si parla di un bottino che potrebbe valere 10 milioni di euro. Il commando conosceva sicuramente molto bene gli orari e gli spostamenti del blindato.

E’ subito stato lanciato l’allarme.

Nel nuorese e in Ogliastra è caccia all’uomo.