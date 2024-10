Nella notte di ieri, nel viale costituzione, a Nuoro, durante un controllo di una volante, è stato tratto in arresto un minorenne nuorese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, sono stati denunciati due giovani di 19, A.P., e 20 anni, A.C. per violazione legge stupefacenti e porto abusivo d'armi.

A bordo della macchina dove viaggiano i tre ragazzi sarebbe stato trovato un coltello con lama di 13 centimetri e un ovulo termosaldato contenente 0,20 gr di cocaina e, nei boxer di A.C, 5 involucri contenente in totale gr. 2,66 di mariuana e poi nascosti indosso al minorenne 8 involucri di diverse dimensioni contenente sostanza stupefacente per un peso di gr. 5,64.

Nelle successive perquisizioni domiciliari, in casa del minorenne sarebbero stati rinvenuti 6 involucri e alcuni panetti contenente stupefacente tipo marijuana per un peso di gr. 188,46 e in casa di A.C. una scatola in metallo con all'interno due ovuli di cocaina di gr. 0,95

Tutte le sostanze stupefacenti e il coltello venivano sottoposti a sequestro.

Espletate le formalità di rito il minorenne veniva accompagnato al centro di accoglienza per minorenni di Sassari.