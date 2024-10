Nella giornata di ieri sono stati tratti in arresto, responsabili di vari furti perpetrati ai danni di alcuni esercizi commerciali di Nuoro, Michael Salisci, 27 anni, con precedenti specifici, disoccupato, Luciana Podda, 39 anni, precedenti specifici, disoccupata e Federica Angius, 34 anni, precedenti specifici, disoccupata.

Nello stesso contesto e per gli stessi reati, è stata deferita all’A.G. in stato di libertà F. A., di 27anni, moglie di Salisci, la quale risultava incensurata e madre di una bambina dell’età di appena un mese, che aveva portato con sé a Nuoro.

Dalle indagini condotte è emerso che le quattro persone, dotate di borse “schermate”, in grado di eludere i controlli elettronici antitaccheggio, si sono rese responsabili dei furti, per un ammontare complessivo di oltre 10.000 euro, ai danni della profumeria Linea Bellezza, via La Marmora, del negozio Mondo Bambino, Corso Garibaldi, del supermarket Conad, via Segni; della profumeria Limoni, via Veneto, di Saponi e Profumi, via La Marmora, e del negozio Rama nella stessa via La Marmora.

Inoltre, sempre ieri, il personale della “Sezione Volanti” ha denunciato a piede libero per furto aggravato due donne Rom di 19 anni che avevano rubato alcuni prodotti alimentari nel supermercato LD di via Resistenza.