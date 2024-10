In Sardegna

La Questura di Nuoro lancia l'allarme sulle truffe e raggiri che vengono compiuti ai danni dei cittadini. “A seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini - si legge in comunicato -, si rinnova la raccomandazione di non aderire alle richieste di persone che, spacciandosi come dipendenti di aziende energetiche e telefoniche, bussano alle porte con la scusa di aggiornare con offerte più vantaggiose i contratti”.