Sono numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Nuoro a seguito del forte vento che in queste ore sta sferzando la Sardegna. Nel capoluogo barbaricino le raffiche di maestrale hanno abbattuto alberi, cartelli pubblicitari e insegne.

Gli uomini del 115 sono stati impegnati nella messa in sicurezza e rimozione degli ostacoli al traffico a seguito di caduta alberi nel tratto viario di Via Manzoni, Via Mannironi e via Pertini.

Tra oggi e domani le condizioni meteo sono in netto peggioramento, soprattutto sui settori settentrionali e occidentali dell'isola. Piogge e mareggiate in aumento anche nell'area orientale.

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida fino alla mezzanotte di oggi, 13 novembre.

Il maestrale soffierà con punte di oltre 70 km/h, previste gelate in Campidano e ancora neve oltre i 900 metri. Qualche sporadico fenomeno insisterà sull'isola anche martedì.