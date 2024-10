Un 54enne di Nuoro si trova in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato all'addome intorno all'una la scorsa notte, al termine dei festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo.

Ora è ricoverato all'ospedale San Francesco, dove è arrivato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

I fatti sono successi nella zona di Monte Gurtei nel capoluogo barbaricino dopo una lite. L'aggressore sarebbe stato già identificato dagli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che hanno avviato le indagini.