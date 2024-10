Intorno alla mezzanotte di oggi, 30 luglio, all’ingresso di via Lollove a Nuoro, per cause in corso di accertamento, una Volkswagen Golf è andata a fuoco.

Scattato l’allarme, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha immediatamente inviato una squadra che, giunta sul posto, ha provveduto ad estinguere il rogo e mettere la zona in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.