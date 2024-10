I lavoratori della Cooperativa Ecotopia, che gestisce i servizi tecnici e amministrativi dei corsi universitari a Nuoro per conto del Consorzio universitario nuorese, a seguito del mancato pagamento della Regione di quanto dovuto al Consorzio Universitario Nuorese, lavordando da mesi senza stipendio, hanno preso la, non facile, decisione di interrompere i servizi presso le sedi universitarie e, se la situazione dovesse perdurare, iniziare le procedure di licenziamento per i 33 dipendenti. Trentatré persone che non riescono a pagare l’affitto e le bollette e che, finora, hanno continuato a lavorare senza stipendio, per senso di responsabilità nei confronti di centinaia di studenti che hanno scelto di studiare a Nuoro.

“Chiediamo la solidarietà e l’appoggio di tutte le istituzioni politiche e sociali del territorio, perché la Giunta Regionale, e in particolare il Presidente Pigliaru, devono dire cosa intendano fare per il territorio nuorese, per la sua sede universitaria e per tutti coloro che qui lavorano, insegnano e studiano”.