"Nelle ultime settimane abbiamo registrato nuovi casi di positività al Covid in città. Secondo i dati forniti dalla Assl, da fine luglio ad oggi a Nuoro sono state riscontrate 31 persone positive al Covid-19. Attualmente se ne contano 27 (tutte assistite a domicilio), mentre 4 risultano negativizzate. Ammontano a 34, invece, le persone precauzionalmente in quarantena per essere venute a contatto con soggetti positivi o perché di rientro da località ritenute a rischio. Come da protocollo sono state attivate le misure sanitarie del caso”.

A comunicarlo è il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.

“I cittadini – spiega il primo cittadino - sono costantemente monitorati dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca), mentre l’amministrazione comunale ha provveduto ad attivare la raccolta dei rifiuti a domicilio, curata dal personale di “è-comune”.

Per quanto riguarda i pazienti Covid ricoverati all’ospedale San Francesco, ad oggi sono in tutto 17, di cui 4 residenti in provincia di Nuoro e 13 provenienti da altre province.

"La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata - dice ancora Soddu - grazie anche alla comunicazione continua con la Assl. Il quadro attuale non ci costringe ad adottare provvedimenti più restrittivi di quelli in vigore, ma ci invita a continuare a osservare le regole fondamentali per contrastare la diffusione del virus: utilizzare sempre la mascherina in luoghi pubblici al chiuso e, in ogni caso, quando non è possibile mantenere le distanze interpersonali, igienizzare spesso le mani, evitare assembramenti anche all’aperto, restare a casa in caso di temperatura corporea oltre i 37 gradi, proteggere i nostri familiari più fragili e a rischio".