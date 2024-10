Dopo aver vinto il bando della Regione per la gestione e manutenzione dei parchi urbani, il Comune di Nuoro ha ottenuto 140mila euro, ai quali si aggiungono 40mila euro di cofinanziamento dell'amministrazione, per la riqualificazione del parco in cima al monte Ortobene, così da renderlo fruibile a bambini, giovani, famiglie e anziani.

Gli interventi, oltre alla riqualificazione dal punto di vista architettonico, puntano ad aumentare il livello di attrattività dell'area dal punto di vista sociale, grazie alla riqualificazione e sostituzione dei giochi per bambini con attrezzature adeguate e inclusive, la realizzazione di percorsi per carrozzine anche per i bimbi con difficoltà motorie e la piantumazione ornamentale che favorisca la biodiversità.

Previste inoltre la realizzazione di un percorso interno al parco che lo colleghi con la chiesa e il viale che porta alla statua del Redentore, l'installazione di attrezzature per lo sport all'aperto come barre per trazioni, parallele, stepper, cyclette e dell'hotel per gli insetti con casette, nidi, rifugi, e quella di un sistema di irrigazione finalizzato al risparmio idrico. A poca distanza sarà infine realizzata un'area per i cani.

"Il parco diventerà un punto nevralgico del 'sistema Ortobene', con il coinvolgimento dei servizi e delle attività limitrofe - spiega l'assessora all'Ambiente Valeria Romagna -. L'area sarà resa più accessibile e vivibile per tutte le categorie di visitatori, puntando in modo particolare sull'inclusività".

"Si tratta di un intervento articolato che cambierà il volto del parco comunale - afferma il sindaco Andrea Soddu -, rendendolo fruibile per le diverse esigenze, a misura di anziani, bambini, giovani e famiglie e facendo in modo che l'area non appaia più come un'entità slegata dallo splendido ambiente in cui è immersa".