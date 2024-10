Nella giornata di ieri, a Nuoro, il questore Massimo Alberto Colucci ha disposto una serie di mirati controlli coordinati interforze, sia nel centro cittadino che in alcuni Comuni della provincia, volti al rispetto delle normative emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per effettuare i controlli sono state dispiegate numerose unità di Polizia di Stato, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono state monitorate principalmente piazze e strade maggiormente frequentate dai giovani. L’azione di controllo ha consentito di rilevare diverse violazioni, con 16 persone sanzionate.

Sei di queste hanno riguardato il mancato utilizzo di mascherine protettive, il mancato distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e la consumazione di bevande alcoliche sulla pubblica piazza oltre le ore 18. Altre 6 sanzioni sono state contestate a persone trovate oltre le ore 22 sulla pubblica via, senza una giustificazione valida; inoltre sarebbe scattata la denuncia per una persona per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente di guida ed affidamento del mezzo al deposito giudiziario.

Nel corso del servizio, sono state disposte numerose postazioni di controllo, in vari punti della città e in provincia, nelle quali sono state identificate 231 persone, e controllati 118 automezzi. Sono stati altresì controllati 12 esercizi pubblici, con comminazione di 4 sanzioni per inosservanza delle prescrizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19.