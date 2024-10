DAL SITO DEL COMUNE DI NUORO

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi, Culturali e Sviluppo Economico del Comune di Nuoro rende noto l’elenco dei gruppi folk invitati a partecipare alla Sfilata dei costumi tradizionali in programma a Nuoro il 24 agosto 2014 in occasione della 114ª edizione della Sagra del Redentore.



I legali rappresentanti dei Gruppi/Associazioni Folk inseriti nell’elenco, al fine di formalizzare l’invito, dovranno inviare una mail, entro e non oltre il 4 luglio 2014, all’indirizzo mail turismo@comune.nuoro.it contenente:

Accoglimento dell’invito e disponibilità a partecipare alla 114ª Sagra del Redentore;

Dichiarazione di essere a conoscenza che il rimborso spese sarà liquidato con accredito sul c/c bancario o postale intestato al Gruppo/Associazione di cui si trasmette numero IBAN (da NON comunicare in caso di partecipazione GRATUITA).

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Turismo del Comune di Nuoro, dr.ssa Stefania Pinna tel. 0784/216798 – e-mail: turismo@comune.nuoro.it



