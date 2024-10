Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, ha autorizzato per oggi l'apertura dello stadio Frogheri per la partita Nuorese-Rieti del campionato di serie D, nonostante il parere negativo della Commissione provinciale di vigilanza di sicurezza sugli spettacoli.

Il no della Commissione è dovuto al fatto che non sono ancora stati completati i lavori di messa in sicurezza dello stadio. Il sindaco ha voluto dare un'autorizzazione provvisoria in quanto il parere della Commissione non è vincolante. Il primo cittadino di Nuoro, questa mattina, ha informato il questore del capoluogo barbaricino, Paolo Fassari, della sua decisione.

"Ho apprezzato molto la visita e la correttezza istituzionale del sindaco di Nuoro - ha spiegato il dirigente - ma ribadisco il parere negativo della Questura in tema di sicurezza dello stadio di Nuoro".

Fassari ha rimesso al sindaco ogni responsabilità nella decisione contro il parere della Commissione.