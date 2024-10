Chiusura con numeri da record per l’ottava edizione del festival letterario Liberevento, organizzato dall’associazione ContraMilonga.

16 appuntamenti distribuiti sul territorio regionale e un pubblico che a ogni incontro ha fatto registrare il tutto esaurito.

L’edizione di quest’anno ha visto la presenza di grandi nomi di spicco del panorama dell'informazione, e non solo, come Floriana Buflon, Beppe Severgnini, Antonio Caprarica, Toni Capuozzo, sino all'attrice Francesca Reggiani.

A confermare la crescita è stato anche il numero sempre maggiore di coloro che appena arrivati nell'isola, o prima della partenza, contattano gli organizzatori per informarsi sul festival e le sue date.

"In otto edizioni il festival ha raggiunto un gradimento eccezionale non solo tra il pubblico ma anche tra gli ospiti che si sono succeduti sui vari palchi sui quali Liberevento si é svolto – ha sottolineato Claudio Moica, direttore artistico della manifestazione -.Tutto questo grazie anche all'alto livello professionale dello staff che non si é mai risparmiato affinché il festival si svolgesse in maniera impeccabile".

È stata una edizione straordinaria, che ci ripaga dell'impegno profuso in questi anni –ha aggiunto Fabio Furia, direttore della parte musicale del festival -. Continueremo a lavorare duramente affinché la manifestazione prosegua in questa linea di successo”.