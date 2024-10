Buone notizie sul fronte Covid a Nulvi: il Comune torna Covid-free, come comunicato dal sindaco Antonello Cubaiu. "Nell'ultima settimana si sono negativizzate tutte le persone positive - si legge in una nota -. Attualmente a Nulvi non si registrano casi di positività al Covid-19".

"Le persone ospedalizzate e sottoposte a terapia di ossigeno sono state dimesse e seguono ora terapie domiciliari che hanno consentito rapidi miglioramenti. I dati si riferiscono sempre a esami compiuti attraverso l'impiego di tamponi molecolari".

"Si continua a chiedere a tutti il rispetto delle norme anti Covid-19. Non abbassiamo la guardia - raccomanda il primo cittadino -, anche in considerazione dell'accertata presenza di varianti del Covid. Non sprechiamo i sacrifici effettuati in tutti questi mesi".

"L'invito forte che rivolgo a tutti è quello di prenotarsi per effettuare la vaccinazione. Questo potrebbe essere l'elemento essenziale - conclude -, che ci consentirebbe di uscire dall'incubo pandemico".