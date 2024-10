Senso civico, sostenibilità ambientale e comportamenti responsabili: questi gli obiettivi delle 2 giornate Stop alla plastica, organizzate dall'Avis di Nulvi, in collaborazione con Sardegna solidale e Legambiente a cui hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di Nulvi.

Una piccola grande azione per contribuire alla sostenibilità ambientale grazie al vice presidente della sezione Avis, Sergio Ruiu, molto attivo nel sociale e sempre pronto all’organizzazione di eventi che possano coinvolgere quanti più giovani possibili.

Le giornate plastic free si sono svolte il 1° e il 3 giugno dalle 10 alle 12 nel suggestivo giardino pubblico di fronte alle scuole, dove c’è il monumento del Milite ignoto e tanti alberi quanti i militari caduti in guerra.

Qui i ragazzi, entusiasti, hanno raccolto la plastica a gruppi di 2-3, e il presidente di Legambiente Michele Meloni ha dato loro i cappellini, spiegando quanto siano importanti il rispetto per l’ambiente e il riciclo dei materiali, per un mondo sano e accogliente.

Agli studenti sono state consegnate anche le borracce di Sardegna solidale e una pizza a testa per merenda.

Presente anche la vicesindaca di Nulvi.

“Erano tutti molto felici e interessati a questa attività, incuriositi soprattutto da ciò che ha detto il presidente di Legambiente, che ha fatto loro un discorso molto chiaro sull’importanza del riciclo” afferma il vice presidente Avis di Nulvi Sergio Ruiu.

“Come per la donazione del sangue, è fondamentale sensibilizzare i giovani e i giovanissimi e coinvolgerli quanto più possibile nelle attività e agli eventi per renderli protagonisti, in modo che già da ora capiscano quanto sono importanti certi temi”.

“Il 4 giugno abbiamo organizzato la giornata di donazione del sangue, e assieme a quelli plastic free, sono stati dei giorni molto intensi e impegnativi, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni” conclude Sergio Ruiu.