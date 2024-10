Ha ucciso l'anziana madre colpendola alla testa con un bastone, poi si è recato nella caserma dei carabinieri e si è costituito confessando tutto. È accaduto poco dopo le 10 a Nulvi, piccolo paese in provincia di Sassari.

"Ho ucciso mia madre", avrebbe detto subito Gianni Cadau, pizzaiolo di 41 anni. I militari si sono precipitati nell'abitazione trovando Giovanna Seresu, di 83 anni, riversa a terra e ormai senza vita.

Aveva il cranio fracassato, come hanno constatato i medici del 118 intervenuti sul posto senza poter fare nulla per salvarla. Gianni Cadau, fratello dell'assessore all'Agricoltura del paese, non abitava con la madre, che oltre lui aveva altri sette figli. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la furia omicida, se un raptus improvviso o se il tragico gesto affondi le radici in precedenti dissidi tra genitore e figlio.