La comunità di Nule in festa per San Pietro. Il 28 e 29 giugno, nel centro del Goceano, appuntamento con fede, musica, folklore e spettacolo.

Il programma religioso prevede il triduo con Sante Messe dal 27 al 29 giugno e la processione solenne il 29 alle ore 18.30, accompagnata dalla Banda Musicale "Città di Sennori", dai cavalieri e costumi di Nule e dai gruppi folk Sas Nugoresas di Nuoro e San Giorgio di Usini.

Il programma civile sarà scandito da una serie di interessantissimi appuntamenti. Il 28 giugno, in piazza San Pietro, giochi per bambini dalle 16 e serata con ThomC Dj dalle 21. Alle 22 Davide Van De Sfroos in concerto e a seguire Random.

Il 29 giugno serata folk presentata da Pietro Lavena con l'esibizione dei gruppi folk Su Furione di Nule, Sas Nugoresas di Nuoro e San Giorgio di Usini e i tenores Nulesu di Nule, Su Remediu di Orosei, Santu Lussugliu di Oliena. Ad impreziosire la kermesse il gruppo Antigas Serenadas.