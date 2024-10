Il Gruppo Folk Santa Maria Bambina di Nule compie oggi tre anni di attività. Un traguardo importante per una delle realtà più attive ed interessanti del panorama folkloristico in Goceano.

La formazione di ballo è nata l'8 settembre 2013 in occasione della ricorrenza della patrona del paese, Santa Maria Bambina, appunto.

Obiettivo principale del Gruppo Folk Santa Maria Bambina, come spiegano gli stessi membri nel loro sito internet, è quello di "portare avanti le tradizioni e la cultura del paese di Nule, con l’auspicio di farle conoscere in tutto il mondo. Allo stesso tempo c’è la volontà dei ragazzi di divertirsi e con entusiasmo portare avanti tale passione".

In tre anni, questa realtà, ha assunto un'importanza rilevante organizzando eventi culturali in paese e prendendo parte a sagre e manifestazioni in giro per la Sardegna.

Nel corso del 2016, il gruppo folk ha preso parte alla 116^ Sagra del Redentore di Nuoro e alla manifestazione "Nule, idda e manos bonas", nel corso della quale ha allestito uno spazio ("apposentu") che ha riscosso un enorme successo tra i visitatori e al quale è stato dedicato anche un servizio dal Tg2. Pochi giorni fa, inoltre, i ragazzi del gruppo hanno organizzato la manifestazione "Oè Darwin", ispirata alla trasmissione tv Ciao Darwin.