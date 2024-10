Silenzio stampa sull'omicidio di Francesco Dessena. E' la richiesta dei familiari del 77enne allevatore di Nule - freddato con una fucilata la sera del 6 maggio nella sua campagna - in attesa dell'autopsia prevista per oggi. Lo fanno attraverso il loro legale, l'avvocato Ivano lai.

"La famiglia Dessena, indicibilmente scossa dalla drammatica scomparsa del proprio congiunto, ritiene di dover rivolgere agli organi di informazione, che riportano asseriti sviluppi delle indagini in corso, cortese preghiera di silenzio stampa - dichiara lai -. Ciò in ragione della particolare delicatezza della vicenda affidata alle accurate iniziative e attività investigative della Procura della Repubblica di Nuoro e del Reparto Operativo dei Carabinieri di Sassari".

"Nel rispetto della libertà di cronaca - spiega ancora -, si ritiene indispensabile sottolineare che talune ricostruzioni giornalistiche circa pregresse denunce o segnalazioni - date erroneamente per certe - risultano destituite di fondamento storico e non possono, pertanto, in alcun modo essere ricondotte a iniziative del povero signor Dessena, peraltro del tutto sconosciute ai suoi congiunti".