Lutto a Nughedu Santa Vittoria per la scomparsa di Antonio Masala, dodicenne compaesano venuto a mancare a seguito di una grave malattia. Lo ha comunicato il sindaco Francesco Mura, che "con propria ordinanza ha proclamato il lutto cittadino" nelle giornate di ieri, domenica 8 agosto, e oggi, lunedì 9.

"In ragione di ciò la bandiera verrà esposta a mezz’asta". Oggi i funerali: "Il giorno 9 agosto si richiede l’abbassamento delle serrande dalle ore 16e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale".

"Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano", conclude il primo cittadino.