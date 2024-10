“Quel 2 agosto 1980 mamma e figlia si trovavano nella sala d'attesa della Stazione. Furono uccise da 23 chili di tritolo con altre 83 persone. Doveva essere un gran caldo quel sabato mattina a Bologna. Maria era con la figlia Angela di appena 3 anni e le amiche Silvana e Verdiana nella sala d'aspetto della stazione dei treni. Doveva fare veramente un gran caldo. Per questo Maria si era alzata, forse per andare a comprare una bottiglietta d'acqua per la piccola. O forse solo per prendere un fiato d'aria. Per non dimenticarle, alla vigilia della ricorrenza di questo tragico evento per la nostra comunità e per l’Italia intera, ci ritroveremo nella piazzetta di San Sebastiano, a Nughedu”.

Sono queste le parole scritte sul suo profilo Facebook dal Sindaco di Nughedu San Nicolò, Michele Carboni, per presentare lo spettacolo che si terrà giovedì 1 agosto alle 20.30, in piazza San Sebastiano.

Prevista la presenza dell’attore Daniele Monachella (voce narrante), Marcellino Grillo (flauto, tastiera e chitarra) e Francesco Frau (chitarre).