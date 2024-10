I poliziotti, durante il consueto giro di pattuglia, hanno notato un uomo seduto su una panchina, con indossati i mocassini ai piedi ma completamente svestito.

E’ accaduto nei pressi dello stabilimento del Lido, quando a quell’ora (a metà serata) c’era ancora parecchia gente in giro: il 65enne era completamente nudo e a nulla sono valse le sue inutili giustificazioni sul fatto che si stava cambiando il costume bagnato.

Peccato però che la scusa non ha retto, il 65enne non aveva con se ne indumenti e nemmeno il costume. Accompagnato in Questura, è saltata fuori un’altra triste verità: il professionista, della zona del Nuorese, era solito comportarsi con questi atteggiamenti anche in altre precedenti occasioni. Per lui ovviamente è scattata la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.