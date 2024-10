"In Italia non esiste una legge che regolamenta e garantisce la pratica del naturismo nei luoghi pubblici. Oggi ci sono cinque spiagge naturiste ufficialmente autorizzate dalle amministrazioni locali, mentre in una serie di altre spiagge libere la pratica del naturismo è tollerata poiché presidiate dalle associazioni naturiste Fenait presenti sul territorio italiano". Parola della Federazione Naturista Italiana, organo che promuove la pratica del Naturismo-Nudismo in Italia come ideale di vita naturale nel rispetto di sé stessi degli altri e dell'ambiente.

Ecco la lista delle cinque spiagge della penisola ufficialmente autorizzate alla pratica del naturismo.

Nido dell’Aquila (San Vincenzo, Livorno). La spiaggia si trova all'interno del Parco Naturale di Rimigliano, circa a 6 Km a sud di San Vincenzo sulla via della Principessa. Per raggiungerla basta una camminata di 10 minuti. E' stata autorizzata alla pratica naturista dal Comune di San Vincenzo.

Spiaggia di Aquarilli (Isola d'Elba). In Toscana c'è la spiaggia degli Acquarilli, sull'Isola dell'Elba. Si tratta di circa 220 metri di sabbia e ciottoli scuri privi di alcun servizio ma frequentati da naturisti di ogni nazionalità.

Spiaggia di Capocotta (Ostia). Anche il Lido di Ostia (Roma) ospita di frequente gli amanti del naturismo sulla spiaggia di Capocotta, lungo la Strada statale 601. L’arenile bianco e contornato da dune e da vegetazione tipica della zona si sposano con il bel mare pulito.

Lido di Morge (Torino di Sangro, Chieti). La spiaggia del Lido di Morge è situata sulla costa abruzzese, nel comune di Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Il tratto di spiaggia dedicato alla pratica del naturismo è lungo 150 metri. Solo in quest'area, appositamente segnalata e delimitata, è possibile praticare il naturismo: chiunque lo farà al di fuori potrà essere invitato a spostarsi nello spazio riservato.

Spiaggia del Troncone (Marina di Camerota, Salerno). La spiaggia è immersa nella fantastica cornice naturale del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, considerato dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità e riserva della biosfera. Il tratto di spiaggia naturista è lungo 400 metri ed è nascosto da un costone di roccia che la mette al riparo dalla vista della strada ed è costituito da tre calette.

Esistono, poi, luoghi in cui la pratica del naturismo è tollerata, con qualche restrizione.