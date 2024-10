Is Benas è ufficialmente la terza spiaggia sarda autorizzata all’accoglienza e al ritrovo dei nudisti e naturalisti. Le prime furono Porto Ferro e Piscinas. La prima è in provincia di Sassari, precisamente tra Capo Caccia e Capo dell’Argentiera con spiaggia rossiccia e libera da stabilimenti. La seconda, invece, che si trova nella costa sud ovest della Sardegna è definita la spiaggia per nudisti più grande d’Europa. Il suo litorale si estende per circa otto chilometri e quello dedicato ai nudisti è di quasi un chilometro.

Is Benas, che si trova nella costa centro occidentale dell’Isola, nel Comune di San Vero Milis, è un nuovo e importante traguardo per chi ha il piacere di prendere il sole e fare un tuffo al mare senza alcun indumento. A impegnarsi al raggiungimento di quest’obiettivo Sardegna Naturista e ANITA. “Siamo grati al comune di San Vero Milis per questa delibera. La terza spiaggia inaugura un periodo che si prospetta ricco di novità e con grandi sorprese – dichiarano i referenti di Sardegna Naturista Sergio Cossu e Giuseppe Ligios - La Sardegna non sta a guardare, ha capito le grandi prospettive di un turismo naturista consapevole e questa spiaggia è il segno di questa svolta.”

Giampietro Tentori, presidente dell'Associazione A.N.ITA. parla di “Cambio di rotta per l’Italia” che finalmente ha deciso di aumentare gli spazi dedicati. “L'estate si avvicina e ci aspettiamo turisti naturisti da tutta Europa” conclude il presidente.

LE ALTRE SPIAGGE IN SARDEGNA - Le tre spiagge riportate sono solo quelle ufficiali, in realtà l’Isola ne custodisce molte di più già frequentate dai cultori dove la pratica è ben tollerata.

Infatti nei tratti più isolati di Porto Liscia, a ovest di Santa Teresa di Gallura; Feraxi Muravera, nel sud-est della Sardegna e a nord di Costa Rei; Cala Fighera a Cagliari; Mari Pintau nel comune di Quartu Sant’Elena; Lido Orrì sulla costa orientale e precisamente a Tortolì; Capo Carbonara vicino Villasimius; Spiaggia dell’Acqua dolce raggiungibile dal porto di Cala Gonone è possibile trovare piccoli scorci isolati e non trafficati dove poter togliere il costume e vivere in serenità la pratica nudista.

STORIA DEL NUDISMO – Ma chi sono i nudisti e da dove nasce questa pratica? Il nudismo per quanto sembri una pratica d’avanguardia, in realtà ne scoviamo le radici a fine ‘800 in Germania. È l’incombenza e la crescita dell’industrializzazione che porta alcuni a volersi allontanare dai beni materiale e “spogliarsi” verso una dimensione di vita più a contatto con la natura e il proprio corpo, con un approccio più spontaneo verso il prossimo. Nei primi anni del ‘900 il nudismo oltrepassa i confini tedeschi per espandersi in molti altri paesi europei. Oggi con nudismo si identifica essenzialmente il passatempo di una persona che sente piacere nel trascorrere vacanze all’interno di spiagge e club appositi.

DIFFERENZE TRA NUDISTA E NATURISTA - Discorso diverso per i naturalisti. Essi, infatti, applicano un vero e proprio stile di vita. Chi pratica il naturismo non lo fa solo in ambienti balneari, ma anche all’interno della propria casa, assolvendo un esigenza personale.

LE SPIAGGE UFFICIALI IN ITALIA – La Sardegna è solo una delle regioni italiane che ha emesso queste autorizzazioni. In Italia, infatti, troviamo:

Spiaggia fluviale – Varallo Sesia (VC)

Spiaggia naturista di Punta Combara – Livorno

Spiaggia naturista di Punta del Miglio – Livorno

Spiaggia Naturista Nido dell’Aquila - San Vincenzo (LI)

Spiaggia naturista di Acquarilli - Isola D'Elba (LI)

Spiaggia di Focene - Fiumicino (RM)

Oasi naturista di Capocotta - Lido Di Ostia (RM)

Spiaggia Naturista Lido Punta Le Morge - Torino di Sangro (CH)

Spiaggia del Troncone - Marina di Camerota (SA)

Spiaggia di Bulala - Gela (CL)

Spiaggia naturista di Piscinas (VS)

Spiaggia della Bassona - Lido di Dante (RA)

Spiaggia del Trebbia - Secchiello (PC)

Spiaggia delle Sabbie Nere - Santa Marinella (RM)

Spiaggia della Lecciona - Viareggio (LU)

Spiaggia di Is Benas - San Vero Milis (OR)

I LUOGHI NON UFFICIALI IN ITALIA – Mentre in altri posti, il naturismo è praticato storicamente, in maniera più o meno diffusa o solo in specifici periodi o occasioni. Come: