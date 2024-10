E' durato circa 45 minuti il nubifragio che stanotte dalle 4.40 si e' abbattuto su Cagliari e hinterland, provocando allagamenti e anche alcuni casi di dissesto statico negli edifici.

Il centralino dei vigili del fuoco e' stato subissato di richieste, oltre 200. Le squadre hanno eseguito una trentina di interventi urgenti, in particolare per prestare soccorso a persone rimaste bloccate dall'acqua in auto.

Le zone piu' colpite sono alcune vie (in particolare Cabras e Riu Mortu) di Monserrato, Pirri e Selargius, dove sono ancora presenti squadre dei vigili del fuoco. L'allerta meteo (gialla) della protezione civile diffusa ieri e' valida fino alle 18 di oggi.