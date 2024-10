Prosegue in Ogliastra il lavoro di bonifica degli scantinati e dei piani bassi delle abitazioni completamente allagati dopo il violento nubifragio che nella notte ha interessato diversi paesi costieri.

Al lavoro i vigili del fuoco di Tortolì e Lanusei. I comuni più colpiti sono Tortolì, Lotzorai, Barisardo e Tertenia. I pompieri operano incessantemente da stanotte quando sono arrivate le prime chiamate di persone in difficoltà, ma il lavoro non è finito: ci sono ancora una quindicina di abitazioni da bonificare.

La pioggia battente caduta per tutta la notte ha messo in serio pericolo, in particolare, due operai dell'Enel, Stefano Satta, 36 anni di Nuoro, e Alessandro Pili, di 22 di Muravera, travolti dalla piena di un torrente nella marina di Sarrala, a Tertenia, mentre erano impegnati a riparare un guasto: si sono salvati per miracolo.

A rinforzare i vigili del distaccamento di Tortolì e Lanusei sono arrivate anche due squadre in assetto fluviale da Nuoro. L'attività dei pompieri andrà avanti per tutto il pomeriggio, in alcuni casi in collaborazione con i mezzi privati dell'autospurgo per liberare le case dal fango.

Impegnati da ieri notte anche gli agenti del commissariato di Polizia di Lanusei e Tortolì e i Carabinieri di Tortolì.