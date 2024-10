Oltre 50 gli interventi per il violento nubifragio abbattutosi nel corso della notte anche nell'Oristanese. In azione ben sei squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano, impegnate maggiormente nei comuni di Marrubiu, Terralba, Uras, San Nicolò Arcidano.

A Uras, dove convergono tre fiumi, è stato istituito il Centro Operativo Comunale (COC), con la presenza del Sindaco, del funzionario dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano congiuntamente a forze dell’ordine e squadre di volontari della Protezione Civile.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate a mettere in sicurezza in via precauzionale alcuni disabili e alcune famiglie che vivono nelle zone più basse del Comune. Le maggiori criticità si sono verificate tra le 23 di ieri sera e le 3 del mattino.

A Terralba, il sottopasso ferroviario è rimasto chiuso al traffico, svuotato con autopompa a grande portata. Diverse le macchine che sono rimaste bloccate a lungo e successivamente rimosse.