Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina su Sassari. La pioggia è caduta abbondantemente fin dalle prime ore del mattino causando allagamenti e disagi in tutta la città.

Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook da Franco Fara, si può vedere come la furia dell'acqua si sia abbatutta in modo particolare nella zona di Preda Niedda, in questo caso in prossimità dell'attività commerciale Conforama.