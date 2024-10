Un temporale di inaudita violenza si è abbattuto sul capoluogo e nei centri dell'hinterland cagliaritano. Poco dopo le cinque della sera di sabato il nubifragio si è scatenato per mezz'ora di inaudita violenza, allagando copiosamente case e strade. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, la Polizia Municipale e la Capitaneria del Porto sono stati duramente messi alla prova da centinaia di chiamate delle persone in difficoltà, che chiedevano aiuto. L'Ospedale Brotzu ha subito seri danni, e tutta Pirri si è trasformata in una laguna. Temporali forti in tutta l'isola.