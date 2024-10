Fiumi esondati, strade allagate e decine di interventi dei Vigili del fuoco per via dei nubifragi che si sono abbattuti in diverse parti della Sardegna e in modo particolare al sud.

Sono ore di apprensione per una persona che risulta dispersa nella zona di Monte Arcosu. Si tratta di una persona che faceva parte di una comitiva di otto persone stava attraversando ieri notte la zona quando si è scatenato il nubifragio.

Attualmente in volo l’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco che sta sorvolando la zona della ricerca disperso dove è presente anche personale di terra esperto SAF (Speleo Alpino Fluviale).