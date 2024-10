"Se con Luigi stiamo pensando al matrimonio? In questo momento non c'è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe". A rivelarlo Virginia Saba, giornalista sarda e compagna da due anni e mezzo del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio 1.

Alla domanda della conduttrice Geppi Cucciari “Lo vedi di più ora con il governo di Conte precedente o con il governo Dragi?" Virginia ha risposto: "Non lo vedo ugualmente. Ci vediamo pochissimo, la mattina a colazione e poi a cena, anche se a volte lui torna quasi a mezzanotte io cerco di aspettarlo".

Il primo approccio. “Ci siamo scritti su Instagram e poi ci siamo visti. Ci siamo seduti in un pub spartano e abbiamo parlato dalle 23 fino alle 4 di notte. Ci siamo raccontati tanto. C’è stato anche il primo bacio”.

Tornando al matrimonio la compagna di Di Maio ha spiegato che non c’è stata una richiesta ufficiale: “No, adesso c'è da pensare alla politica. Diciamo che è nei nostri programmi però un po' più in là".

Virginia Saba, nata il 15 ottobre 1982 a Selargius, è una giornalista professionista ed ex giocatrice di basket.