Era solo zucchero la polvere bianca contenuta in un pacco in consegna che ieri mattina ha fatto scattare l'allarme antrace nel centro di smistamento postale di Sassari, con nove persone finite al pronto soccorso perché dopo essere venute a contatto con la sostanza avevano lamentato sintomi di bruciore e prurito a mani e occhi.

Confermato quindi quanto aveva subito riferito alla polizia postale il destinatario del pacco, rintracciato dopo l'allarme. L'uomo, un apicoltore, aveva spiegato che gli era stato spedito dall'Inghilterra un particolare tipo di zucchero.

Dopo l'arrivo della segnalazione, nell'ufficio postale sono arrivati gli uomini del nucleo Nbcr, il reparto di decontaminazione dei vigili del fuoco. I dipendenti venuti a contatto con quella che sembrava antrace sono stati messi in isolamento e poi trasportati all'ospedale.

Nel frattempo, come prevede la prassi, la Asl di Sassari ha contattato il centro antiveleni di Pavia ed è stata messa in moto la procedura prevista in caso di avvelenamento dalla letale sostanza.