Nuovi contagi a Carloforte. Sono 9 i nuovi casi di positività registrati nell'isola di San Pietro. Il dato è emerso in seguito a una trentina di tamponi effettuati dall'Ats.

"Cinque di questi nuovi casi erano già in quarantena perché individuati dall'Ats come contatti di positivi - ha dichiarato il sindaco Salvatore Puggioni - altri 4 sono stati individuati con l'attività di screening". Sono in tutto 12 i positivi in città.

"Una di queste persone è ricoverata al Cto di Iglesias perché non c'è posto al Santissima Trinità, e questo deve farci riflettere gli altri sono tutti in quarantena a casa perché asintomatici".