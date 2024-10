Il 14 settembre 2014, ad Alghero, residenti e turisti fremevano di attesa. Era il giorno delle nozze di Elisabetta Canalis e Brian Perri, celebrate presso la cattedrale della cittadina catalana intitolata a Santa Maria Immacolata.

Mentre le vie del centro si trasformavano in passerella per i vip invitati al matrimonio, migliaia di persone salutavano il loro passaggio applaudendo e chiedendo un selfie. Sardegna Live documentò quei momenti registrando l'entusiasmo degli algheresi al passare degli invitati più celebri. Da Maddalena Corvaglia (testimone di nozze) a Belen Rodriguez, fino all'arrivo della bellissima sposa in cattedrale.

Nove anni dopo quella cerimonia da sogno, il matrimonio tra la showgirl sassarese e il chirurgo americano è giunto al capolinea (leggi la notizia). Ma noi vogliamo riproporvi le immagini di quella giornata di festa.

GUARDA IL VIDEO