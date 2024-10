“Càndho ispuntada su sole dàe Pedredu/Padria illuminada est totta ‘e oro/Dae sa punta de Palattu a su coddu de Lalvedu/ inserrada che l’hapo intro ‘ e su coro/Est un omaggiu faladu dae chelu/Chi illuminat sa zona ‘e Logudoro/Custos raggios de lùghe e de grandesa/beneigan sa zente padriesa”.

di Tziu Peppe Piga che impreziosisce la copertina dell’ultimo uscita de “Novas de Padria”, la pubblicazione numero dedicata al mese di aprile dei ragazzi del Servizio Civile di Padria per raccontare storie, aneddoti, pubblicizzare gli eventi e per valorizzare il territorio e i monumenti dell’antica Gurulis Vetus.

L’iniziativa è inserita all’interno del progetto, Giovani, Tradizioni e Territorio, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura che ha tra i suoi obiettivi facilitare l'informazione dei cittadini, valorizzare le risorse che offre il territorio e ampliare le opportunità di socializzazione per i giovani, minori e anziani.

Tra gli articoli presenti in questo numero, “Padria nel passato: dalle origini ad oggi”, “Oratorio e Chiesa Santa Croce”, “Sa Cunfradia e sa Chida Santa”, la ricetta del mese dedicata al “Cogone cun s’ou”, lo sport con i risultati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Padria e l’agenda del mese con alcuni appuntamenti comunitari. Non manca lo spazio dedicati ai passatempi come “Unisci i puntini” e “l’indovinello”. La pubblicazione può essere consultata nei locali pubblici.