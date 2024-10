Shopping, cultura, musica e animazione nelle strade per le serate dell'estate cittadina: appuntamenti tutti i giovedì, a partire dal 6 luglio e sino al 14 settembre, con le Notti Colorate 2017. L'anteprima della manifestazione è però in programma il 1° luglio, eccezionalmente di sabato, con la Notte dei Saldi, in coincidenza con l'apertura stagionale delle vendite promozionali.

Notti Colorate ha come obiettivo quello di promuovere la città e valorizzare il lavoro delle attività commerciali in un lungo percorso che attraversa diversi quartieri. I negozi resteranno aperti sino alle 24 nel Corso Vittorio Emanuele, nel Largo Carlo Felice, in via Manno, in via Sulis, in via Lamarmora, in via Garibaldi, in via Paoli e in via Dante.

Come da tradizione, ogni giovedì sarà associato a un colore: il 6 luglio è in programma la Notte Gialla, il 13 la Notte Verde, il 20 la Notte Rossa e il 27 la Notte Blu. Ad agosto si parte giovedì 3 con la Notte Arancione per proseguire il 10 con la Notte Bianca; subito dopo Ferragosto, giovedì 17 sarà nuovamente Notte Gialla, il 24 agosto è in programma la Notte Verde, il 31 la Notte Arancione. Due le Notti Colorate nel mese di settembre: il rosso è il colore abbinato a giovedì 7 settembre, il blu al 14.

Numerosi gli appuntamenti in programma.

Di seguito quelli previsti per luglio: Eventi culturali

· Exma' – Mostra di arte contemporanea internazionale #2 Americas “Sguardi sul mondo attuale” giovedì 6 fino alle 24

· Exma' – “Sale,sudore e sangue”, personale fotografica di Francesco Zizola, giovedì 20 e 27 (chiusura biglietteria ore 23)

· Galleria Comunale – ogni giovedì apertura fino alle 24

· Cartec – Giovedì alle grotte | Notturni per Gramsci, del collettivo “Nino dove sei?” con il progetto “Questa è la tua terra”: giovedì 6, dj set a cura di DJesso; giovedì 13, presentazione del volume di grafic novel “Il mondo di Antonio Gramsci”, di Sandru Dessì e Viviana Faedda, tradotto in sardo e in inglese, Iskra edizioni; giovedì 20, “Caro Nino”, stage di un pomeriggio (esterno Giardini) e una sera (spettacolo interno Cartec) per non attori sulle

lettere di Gramsci, a cura di Bruno Venturi; giovedì 27, “Studio per un’Antigone”, spettacolo teatrale sulle donne di Gramsci (moglie e cognata), con attrici Caterina Ghidini e Sabrina Mereu, a cura di Bruno Venturi.

· Museo Archeologico Nazionale – 20 luglio, apertura fino alle 23

· Cagliari Paesaggio – Bastione Saint Remy, Orchestra Teatro Lirico Di Cagliari, 6 luglio ore

21

Eventi operatori privati

· Mostra hobbisti– piazza Costituzione dalle ore 17 alle ore 24 ogni giovedì

· Sfilata di moda e dance bubble – via Sulis ore 19 – 6 luglio

· Sardinian Experience: serata dedicata alle tradizioni sarde (ballo, launeddas e aperitivo con prodotti tipici) – spazio Sant'Eulalia Vico del Collegio ore 20:30 ogni giovedì

· Exma'-Wawes Festival dalle 21:00 alle 24:00 ogni giovedì con artisti diversi

· Concerti Itineranti per le vie dello shopping di musica balcanica del gruppo“Tzinghiry” ogni

giovedì

Visite Guidate, a cura di società di